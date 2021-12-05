'Totolar yalan' diyen Işın Karaca takipçisinin yorumuna ateş püskürdü!
Instagram paylaşımında "Totolar bile yalan" notuyla diyen Işın Karaca, takipçisinden gelen yoruma ateş püskürdü.
Ünlü şarkıcı Işın Karaca, sosyal medya hesabından daha güzel görünmek için kalça protezi kullanan bir kadının videosunu paylaşarak durumu tiye aldı. Karaca'nın paylaşımını gören bir sosyal medya kullanıcısı "Hepiniz öylesiniz, tek kare gerçeğinizi koyamıyorsunuz" diye yorum yapınca ortalık gerildi.
Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan ünlü isimlerin başında gelen Işın Karaca, bu sefer de daha güzel görünmek için kalça protezi kullanan bir kadının videosunu paylaştı. Karaca, eğlence amaçlı paylaştığı videoda eleştirilince sessiz kalamadı.
" Totolar bile yalan!"
Kalça protezi takan kadının videosunu Instagram hesabından paylaşan Karaca, "Kızlar çok da şey etmeyin. Totolar bile yalan! Vay anasını sayın seyirciler. Ben de sanıyorum ki abla salonda ter döke döke yaptı o totoyu... Yazıklar olsun bizi böyle düşündüren sisteme" dedi.
"Her şey yalan, her şey sahte"
Karaca'nın paylaşımını gören bir sosyal medya kullanıcısı da "Her şey yalan, her şey sahte. Bu Instagram sayfalarında yer alan siz sanatçıların resimleri de öyle değil mi? Photoshop yapmadan sayfalarınıza tek bir fotoğrafınızı, yani tek bir gerçeğinizi koyamıyorsunuz. Hayaller ve gerçekler. O halde g..ünü büyütene neden bu kadar şaşırıyorsunuz" yorumunu yaptı.