'Totolar yalan' diyen Işın Karaca takipçisinin yorumuna ateş püskürdü!

"Her şey yalan, her şey sahte"

Karaca'nın paylaşımını gören bir sosyal medya kullanıcısı da "Her şey yalan, her şey sahte. Bu Instagram sayfalarında yer alan siz sanatçıların resimleri de öyle değil mi? Photoshop yapmadan sayfalarınıza tek bir fotoğrafınızı, yani tek bir gerçeğinizi koyamıyorsunuz. Hayaller ve gerçekler. O halde g..ünü büyütene neden bu kadar şaşırıyorsunuz" yorumunu yaptı.