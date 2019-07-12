"Tosuncuk"un yurt dışında lüks yat sefası fotoğraflarının sırrı çözüldü

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, ajansın "Tosuncuk'un yurt dışındaki lüks yaşamı" diye servis ettiği fotoğraflarla ilgili ‘Tosuncuk Türkiye'de mi?' iddiaları ile birlikte yeni bir tartışma yaşanmıştı. Özellikle sosyal medyada gündem olan Aydın'ın fotoğraflarının izini sürenler görüntülerin Antalya'da çekilmiş olabileceği görüşünde birleşti.