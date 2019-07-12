"Tosuncuk"un yurt dışında lüks yat sefası fotoğraflarının sırrı çözüldü
ÇİFTLİK Bank dolandırıcılığının bir numaralı ismi firari sanık Mehmet Aydın'ın yurt dışında sürdüğü lüks yaşama ait yeni görüntüler ortaya çıktmıştı. Bu fotoğrafların Antalya'da çekilmiş olabileceği iddia edilmişti. İşin aslı ortaya çıktı.
Çiftlik Bank ile 132 bin 222 kişiden dolandırdığı 1 milyar 139 milyon 972 bin TL para ile yurt dışına kaçan Mehmet Aydın'ın geçtiğimiz hafta yat sefası yaparken çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı.
Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, ajansın "Tosuncuk'un yurt dışındaki lüks yaşamı" diye servis ettiği fotoğraflarla ilgili ‘Tosuncuk Türkiye'de mi?' iddiaları ile birlikte yeni bir tartışma yaşanmıştı. Özellikle sosyal medyada gündem olan Aydın'ın fotoğraflarının izini sürenler görüntülerin Antalya'da çekilmiş olabileceği görüşünde birleşti.
Antalya emniyeti çalışma başlattı: Ortaya çıkan bu iddialar üzerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler çalışma başlattı. Fotoğraflar incelemeye alındı. Mehmet Aydın ile fotoğraflarda yer alan boşanma davası bulunan eşi Sıla Aydın'ın isimleri sorgulandı.
Fotoğraflar 2017 yılına ait: Antalya polisi, kısa bir çalışmanın ardından fotoğrafların izini buldu. Mehmet Aydın ve Sıla Aydın'ın 2017 yılında Antalya bölgesinde tatil yaptığı belirlendi. Fotoğrafların o dönem çekildiği tespit edildi.