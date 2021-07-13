Tosuncuk'un Uruguay'daki şatafatlı günleri ifşa oldu! 'On numara işadamı' diyen elçilik görevlisi kim?

Osman Naim Kaya anlatıyor: “Böyle bir şey görmedim. Bir kadın 30 bilezikle Türkiye'de sokağa çıksa sıkıntı yok ama burada kolunu keserler. Mehmet, bir tomar para çıkardı. Dedim ki, burası Uruguay. Biri görür, seni de keserler, bizi de. Gittik BMW'ye. Şöyle kafasını kaldırdı. Hayatım boyunca unutamam; ‘Şunu istiyorum' dedi. Fiyatını sormadı. Arabayı aldı, 154 bin dolara.”