Tosuncuk'un Uruguay'daki şatafatlı günleri ifşa oldu! 'On numara işadamı' diyen elçilik görevlisi kim?
Çiftlik Bank'ın 'Tosuncuk' lakaplı CEO'su Mehmet Aydın'ın Türkiye'den kaçtığı Uruguay'daki şatafatlı hayatını ona aracılık eden Osman Naim Kaya anlattı. Uruguay'da ilk ne yaptı? İlk arabası neydi? Büyükelçilikte görevli hangi isim Tosuncuk için "10 numara işadamı" dedi? Bomba ayrıntılar geliyor...
Tosuncuk lakaplı Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'la ilgili bugüne kadar sadece iddialarda kalan ya da bilinmeyen gerçekler su yüzüne çıktı. İsmail Saymaz, "Uruguay’ın Sezgin Baran Korkmaz’ı" dediği Osman Naim Kaya'dan Tosuncuk'un Uruguay'a gidişini ve oradaki hayatını dinleyip yazdı. Kaya, ‘Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın 2017'de Uruguay'da yerleşmesine aracılık eden, Arjantin bağlantısını kuran isimdi. Kaya hakkında da Çiftlik Bank soruşturması kapsamında yakalama kararı var. İŞte Kaya'nın anlatımından Tosuncuk'un Uruguay günleri...
Seni de keserler beni de...
Kaya'nın sakin hayatı, Mayıs 2017'de bir Facebook paylaşımına gelen yanıtla değişti. Tosuncuk, “Yeni evliyiz, Uruguay'a gelmek istiyoruz” diye yazmıştı. Sıla ve Mehmet Aydın, 16 Mayıs 2017'de başkent Montevideo'ya indi. Elit semt Carrasco'da bir yıllığına villa kiralandı. BMW'den lüks araç alındı.
Osman Naim Kaya anlatıyor: “Böyle bir şey görmedim. Bir kadın 30 bilezikle Türkiye'de sokağa çıksa sıkıntı yok ama burada kolunu keserler. Mehmet, bir tomar para çıkardı. Dedim ki, burası Uruguay. Biri görür, seni de keserler, bizi de. Gittik BMW'ye. Şöyle kafasını kaldırdı. Hayatım boyunca unutamam; ‘Şunu istiyorum' dedi. Fiyatını sormadı. Arabayı aldı, 154 bin dolara.”
FETÖ'cü diye kuşkulandı! Büyükelçilik görevlisi 'on numara işadamı' dedi
Tosuncuk'un, FETÖ'cü olmasından kuşkulanıp Arjantin'deki Türk Büyükelçiliği'ne sordu. Bir görevli “On numara iş adamı” deyince rahat bir soluk aldı. Tosuncuk, Bursa'da büyükbaş hayvan, Manisa'da tavuk çiftliği sahibi olduğunu anlattı ve mafyadan kaçtıklarını söyledi.