'Tosuncuk'un Bursa'daki evi! Mehmet Aydın'ın yaşadığı daire görüntülendi
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Bursa'daki evi görüntülendi. Aydın, yurt dışına kaçmadan önce 80 metrekarelik bodrum katındaki dairede yaşıyormuş...
Mehmet Aydın'ın 'Çiftlik Bank'ı kurduğu sırada ikamet ettiği Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki evi görüntülendi.
Mahalle halkından alınan bilgilere göre, Aydın, yurt dışına kaçmadan önce Osmangazi ilçesinde 4 katlı bir binanın bodrum katında ikamet ediyordu.
İddiaya göre Aydın, yurt dışına çıkmadan önce bütün mal varlığını sattıktan sonra, yaşadığı 80 metrekarelik bodrum katındaki dairesini de sattı. Ardından da yurt dışına yerleşti.
Ne olmuştu?: Kurduğu 'Çiftlik Bank' ile 2018 yılında, 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayarak, yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, geçen günlerde Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim oldu.