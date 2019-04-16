Tosuncuk Mehmet Aydın’ın Uruguay'da İnterpol'den kaçma taktiği ifşa oldu
Çiftlikbank adı altında vurgun yapıp yurt dışına kaçan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, Uruguay'da İnterpol polisinin gelmesi ihtimaline karşı rahat kaçabilmek için marinaya taşındığı ortaya çıktı.
İnterpol tarafından adım adım takip edilen Çiftlikbank adı altında vurgun yapan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, Uruguay'da polisin gelmesi ihtimaline karşı rahat kaçabilmek için marinaya taşındığı ortaya çıktı.
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Most wanted listesine eklendi
Onbinlerce insanı kandırıp kazandığı milyonlarca lirayla Uruguay'a kaçan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın hakkında, yeni haberler gelmeye devam ediyor.
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Çiftlikbank vurgunundan sonra önce Uruguay'a kaçan Mehmet Aydın, Interpol'ün en çok arananlar listesi olan "Most Wanted" listesine dahil oldu.
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Mehmet Aydın, Interpol tarafından arandığı için yakalanma korkusuyla yaşıyor. Aydın'ın, marinadan ev ve yat aldığı belirtiliyor.
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