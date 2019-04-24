Tosuncuk Mehmet Aydın'ın mal varlığına el konuldu! Evinden cephanelik çıktı
Çiftlik Bank dolandırıcılığıyla yaptığı vurgun sonrasında Türkiye'de 75 bin 260 yıl hapsi istenen Çiftlik Bank’ın “Tosuncuk”u Mehmet Aydın’ın Uruguay’daki malvarlığına Türk Interpol’ü el koydurdu. Silahlandığı ortaya çıktı.
Türkiye'de kurduğu Çiftlik Bank ile 132 bin 222 kişiyi 1 milyar 139 milyon lira dolandırıp kaçan Mehmet Aydın için lüks hayat bitti. Hakkında 75 bin 260 yıl hapis cezası istenen ve kırmızı bültenle aranan Aydın'ın yurtdışındaki hareketlerini adım adım takip eden Türk Interpol'ü, Uruguay'daki tüm malvarlıklarına el koydurdu.
Tosuncuk Mehmet Aydın'ın el konulan 7 adet aracı arasında milyon dolarlık lüks spor otomobilleri, lüks cipler, pikap ve tırlar bulunuyor. El konulan araçlar arasında Aydın'ın beyaz renkli Ferrari ile Chavrolet Camaro marka otomobil de var. Uruguay'da lojistik işi yapan Aydın'ın tır garajı da tespit edildi. Buradaki 8 tırdan oluşan bir filoya el konuldu.
Evinden cephanelik çıktı
Uruguay polisi tarafından Mehmet Aydın'ın kaldığı eve de baskın düzenlendi. Baskında evde adeta cephanelik ele geçirildi. Dürbünlü keskin nişancı tüfeğinin de aralarında bulunduğu çok sayıda tabanca ve otomatik uzun namlulu silah bulundu.
Uruguay'da mafya tarafından tehdit edilen Aydın'ın bu nedenle silahları temin ettiği belirlendi. Yakalanmamak için Brezilya'ya kaçan Aydın'ın burada da başı derde girdi. Bolivya'da inşaat işine girdiği belirlenen Aydın'ı Brezilya'da takip edenler arasında sokak çeteleri başı çekiyor.