Tosuncuk Mehmet Aydın'ın mal varlığına el konuldu! Evinden cephanelik çıktı

Türkiye'de kurduğu Çiftlik Bank ile 132 bin 222 kişiyi 1 milyar 139 milyon lira dolandırıp kaçan Mehmet Aydın için lüks hayat bitti. Hakkında 75 bin 260 yıl hapis cezası istenen ve kırmızı bültenle aranan Aydın'ın yurtdışındaki hareketlerini adım adım takip eden Türk Interpol'ü, Uruguay'daki tüm malvarlıklarına el koydurdu.