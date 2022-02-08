'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın Çiftlik Bank dolandırıcılık paralarını akladığı iddialarına Tuğba Özerk'ten yanıt

Çiftlik Bank oyun sitesiyle binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın'ın paralarını kendi şirketi üzerinden akladığı iddia edilen şarkıcı Tuğba Özerk cephesinden açıklama geldi. Özerk'in avukatı konuyla ilgili yaptığı açıklamada söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı ve yasal yollara başvuracaklarını söyledi.