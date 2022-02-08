'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın Çiftlik Bank dolandırıcılık paralarını akladığı iddialarına Tuğba Özerk'ten yanıt
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Çiftlikbank oyun sitesi üzerinden dolandırıcılık yaparak elde ettiği paraları kendi şirketi üzerinden akladığı iddia edilen şarkıcı Tuğba Özerk'ten ilk açıklama geldi.
Çiftlik Bank oyun sitesiyle binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın'ın paralarını kendi şirketi üzerinden akladığı iddia edilen şarkıcı Tuğba Özerk cephesinden açıklama geldi. Özerk'in avukatı konuyla ilgili yaptığı açıklamada söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı ve yasal yollara başvuracaklarını söyledi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ünlü şarkıcı Tuğba Özerk'in Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın parasını akladığı ihbarı üzerine inceleme başlattığı ileri sürüldü. Para aklama olayıyla gündeme gelen Özerk, avukatı aracılığıyla açıklama yaptı.
Sabah'ta yer alan Dilek Yaman imzalı habere göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Özerk'in hesaplarında gerçekleşen para transferlerini şüpheli buldu. Durum, Özerk'in ikamet adresi görünen Çeşme'deki Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi. Özerk hakkında, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.
Kısa sürede gündem olan Tuğba Özerk, sosyal medya hesabından avukatı aracılığıyla açıklama yaptı. Özer'in avukatı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: