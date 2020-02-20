Tosuncuk Mehmet Aydın'ın adresi bulundu bakın şu an neredeymiş

Çiftlik Bank tezgahıyla binlerce kişiyi 500 milyon lira dolandırdıktan sonra ortadan kaybolan Mehmet Aydın'ın izini, cep telefonuna sızan Türk hacker buldu. Siber Güvenlik Uzmanı Mesut Uçar, talep edilmesi, halinde elde ettiği bilgileri güvenlik birimleri ile paylaşacağını belirtti. Firari Mehmet Aydın’ın bahsedildiği gibi Brezilya-Uruguay coğrafyasından hiçbir zaman çıkmadığına dikkat çeken Türk hacker, telefondan elde ettiği konumun Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde yer alan bir iş merkezini işaret ettiğini iddia etti.