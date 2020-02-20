Tosuncuk Mehmet Aydın'ın adresi bulundu bakın şu an neredeymiş
Çiftlikbank ile yüzlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın'ın izi cep telefonuna sızan Türk hacker tarafından bulundu. Mehmet Aydın, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde mi yaşıyor?
Çiftlik Bank tezgahıyla binlerce kişiyi 500 milyon lira dolandırdıktan sonra ortadan kaybolan Mehmet Aydın'ın izini, cep telefonuna sızan Türk hacker buldu. Siber Güvenlik Uzmanı Mesut Uçar, talep edilmesi, halinde elde ettiği bilgileri güvenlik birimleri ile paylaşacağını belirtti. Firari Mehmet Aydın’ın bahsedildiği gibi Brezilya-Uruguay coğrafyasından hiçbir zaman çıkmadığına dikkat çeken Türk hacker, telefondan elde ettiği konumun Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde yer alan bir iş merkezini işaret ettiğini iddia etti.
2 yıl önce Çiftlik Bank vurgunu ile vatandaşın yaklaşık 500 milyon lirasını çarpan ve ardından firar eden Mehmet Aydın'ın yeri, firar ettiği 2018 yılında kullandığı cep telefonuna güvenlik açığı üzerinden erişim sağlayan Türk siber güvenlik uzmanı Mesut Uçar, tarafından bulundu.
Tosuncuk'un cep telefonuna sızarak nerede olduğuna dair konumuna ulaştığını Türk hacker, talep edilmesi, halinde elde ettiği bilgileri güvenlik birimleri ile paylaşacağını belirtti.
Firari Mehmet Aydın’ın bahsedildiği gibi Brezilya-Uruguay coğrafyasından hiçbir zaman çıkmadığına dikkat çeken Türk hacker, telefondan elde ettiği konumun Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde yer alan bir iş merkezini işaret ettiğini iddia etti.