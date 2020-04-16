Tosuncuk da Ceza İnfaz indiriminden faydalanıyor! İşte diğer yararlananlar
Ceza İnfaz indirimi kapsamında Alaaddin Çakıcı tahliye oldu. Kürşat Yılmaz'ın cezası indi ancak tahliye olamadı. Çiftlik Bank'ta 1.5 milyar lira çarpıp kaçan 'Tosuncuk' Mehmet Aydın yasadan faydalanıyor. Alkollü araç kullanıp bir aileyi yok eden Behzat Ç.'nin yazarı Emrah Serbes'in cezası neredeyse bitti...
Kamuoyunda 'af yasası' olarak bilinen Ceza İnfaz düzenlemesinin yasalaşmasının ardından cezaevlerinden tahliyeler dün başlamıştı. Cezaevlerinden çıkacak veya hiç girmeden cezadan kurtulacak ünlü isimler de gündemde gelmeye devam ediyor. Organize suç örgütü lideri olmak suçundan tutuklu iken tahliye olan en tanıdık isim Alaaddin Çakıcı oldu. Peki infaz düzenlemesinden başka kimler yararlanacak? Çiftlik Bank'ın 'Tosoncuk'u Mehmet Aydın, yeraltı dünyasının tanınmış isimlerinden Kürşat Yılmaz, Soma’da 301 madencinin ölümüyle ilgili tutullular, alkollü iken bir aileyi katleden Emrah Serbes ve hada niceleri...
Alaaddin Çakıcı tahliye oldu otelde inzivaya çekildi
Organize suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla yargılanarak hüküm giyen ve 16 yıldır cezaevinde bulunan Alaattin Çakıcı yeni infaz düzenlemesiyle tahliye edildi. Gece saat 00:30 sularında Sincan Cezaevi'nden tahliye edilen Çakıcı'ya çıkışı sırasında avukatları, ailesi ve yakın arkadaşları eşlik etti. Çakıcı'nın sevenleri, koronavirüs salgını nedeniyle tahliye işlemleri sırasında yanında olamadı. Çakıcı'nın avukatı Zeynep Çiftçi, Twitter'dan yaptığı açıklamada müvekkilinin eski Kırkpınar Ağası Mustafa Altunhan'ın otelinde inzivaya çekileceğini duyurdu. Çakıcı, 2020 Eylül ayında cezasını tamamlayarak tahliye edilecekti.
Kürşat Yılmaz da indirimden yararlanacak
Ceza infaz indiriminden yararlanacak isimler arasında 1999 yılından bu yana cezaevinde olan yeraltı dünyasının tanınmış isimlerinden Kürşat Yılmaz da var. Yılmaz son olarak 1999 yılının Temmuz ayında eski Kuşadası Belediye Başkanı Lütfi Suyolcu’yu öldüren tetikçi Fırat Erdoğan’ı azmettirme gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezaevinde bulunan Kürşat Yılmaz'ın, indirimlere rağmen infaz süresini henüz tamamlamadığı bildirildi.
Emrah Serbes’e 1 yıl 3 ay sonra serbest
Alkollü araç kullanırken başka bir araca çarpıp, anne, baba ve kızlarının ölümüne neden olan, sonra da şoförüne suçu üstlendiren Behzat Ç.'nin yazarı Emrah Serbes de infaz indiriminden yararlanacak. Meclis'ten geçen düzenlemede, “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçu da infaz indirimine alınmıştı. “Bilinçli taksirle 3 kişinin ölümüne neden olmak” suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan ve ardından da açık cezaevine çıkan yazar Emrah Serbes’in de, 1 yıl 3 ay içinde tahliye olması bekleniyor.