Tosuncuk da Ceza İnfaz indiriminden faydalanıyor! İşte diğer yararlananlar

Emrah Serbes’e 1 yıl 3 ay sonra serbest

Alkollü araç kullanırken başka bir araca çarpıp, anne, baba ve kızlarının ölümüne neden olan, sonra da şoförüne suçu üstlendiren Behzat Ç.'nin yazarı Emrah Serbes de infaz indiriminden yararlanacak. Meclis'ten geçen düzenlemede, “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçu da infaz indirimine alınmıştı. “Bilinçli taksirle 3 kişinin ölümüne neden olmak” suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan ve ardından da açık cezaevine çıkan yazar Emrah Serbes’in de, 1 yıl 3 ay içinde tahliye olması bekleniyor.