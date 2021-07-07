Tosuncuk adliyeye getirilirken görüntülendi bugün savcıya ifade verecek

75 bin yıl isteniyor

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın hakkında binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle 2018 yılında dava açılmıştı. Davada Mehmet Aydın'ın "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma / yönetme", "Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" , "Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapsi isteniyor.