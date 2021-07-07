Tosuncuk adliyeye getirilirken görüntülendi bugün savcıya ifade verecek
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın adliyeye götürülürken görüntülendi.
ÇİFTLİK Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Aydın'ın adliyedeki işlemleri devam ediyor.
Brezilya'da yetkili makamlara teslim olan ve Türkiye'ye getirilmesinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında 4 günlük ek gözaltı süresi verilen Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ifade vermesi yaklaşık 2 gün sürdü.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Mehmet Aydın'ın Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesi bekleniyor.
75 bin yıl isteniyor
Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın hakkında binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle 2018 yılında dava açılmıştı. Davada Mehmet Aydın'ın "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma / yönetme", "Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" , "Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapsi isteniyor.