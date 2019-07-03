'Tostçu' Didem Soydan ünlü şarkıcının oğluyla aşk mı yaşıyor? Dikkat çeken detay
İrem Derici'nin sevgiliyken tanıştırdığı Lider Şahin ve Didem Soydan aşk yaşamaya başladı. Soydan, Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin'in mekanına giderek sosyal medya hesabı İnstagram'dan da mekanın reklamını yaptı.
Ünlü model Didem Soydan, usta sanatçı Selam Şahin'in oğluyla aşk yaşamaya başladı. İkiliyi tanıştıran ise bir dönem Lider Şahin'le aşk yaşayan İrem Derici olması kafaları karıştırdı.
112
Snob Magazin'in haberine göre; Son olarak uzun bir süre şarkıcı İrem Derici ile aşk yaşayan Lider Şahin, gönlünü Didem Soydan'a kaptırdı.
212
Didem Soydan, geçtiğimiz hafta tatilinin bir bölümünü sevgilisi Lider Şahin'in ortağı olduğu Çeşme'de bulunan mekana gitti. Soydan'ın Şahin'e destek olmak için sosyal medya hesabından mekan ismini etiketleyerek paylaşımlar yaptı.
312
Didem Soydan hangi sanatçının oğluyla aşk yaşıyor? Lider Şahin ile Didem Soydan'ın geçtiğimiz cumartesi günü Çeşme'deki bir mekanda eğlendikleri de iddia edildi.
412