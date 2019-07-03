'Tostçu' Didem Soydan ünlü şarkıcının oğluyla aşk mı yaşıyor? Dikkat çeken detay

Didem Soydan, geçtiğimiz hafta tatilinin bir bölümünü sevgilisi Lider Şahin'in ortağı olduğu Çeşme'de bulunan mekana gitti. Soydan'ın Şahin'e destek olmak için sosyal medya hesabından mekan ismini etiketleyerek paylaşımlar yaptı.