Torunlarının adını verdikleri oğlağa evlerinde bebek gibi bakıyorlar

Kara çiftinin kendi ihtiyaçlarını karşılamak için köydeki evlerinin bahçesinde baktıkları keçilerinden biri doğum yaptı ancak sütü gelmeyince yavrusuna bakamadı. Kara çifti de soğuktan ve açlıktan ölmesin diye torunlarının ismini verdikleri oğlağı eve aldı.