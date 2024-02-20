Torunlarının adını verdikleri oğlağa evlerinde bebek gibi bakıyorlar
Burdur'un merkeze bağlı Gökçebağ köyünde yaşayan Halil İbrahim ile Şerife Kara çifti, annesi kabul etmeyince torunlarının ismini verdikleri yeni doğan oğlağı evde bebek gibi büyütüyor.
Burdur'un merkeze bağlı Gökçebağ köyünde yaşayan her ikisi de 55 yaşındaki Halil İbrahim ile eşi Şerife Kara, annesi bakamadığı için eve aldıkları ve torunlarının ismini verdikleri oğlağı bebek gibi büyütüyor.
Kara çiftinin kendi ihtiyaçlarını karşılamak için köydeki evlerinin bahçesinde baktıkları keçilerinden biri doğum yaptı ancak sütü gelmeyince yavrusuna bakamadı. Kara çifti de soğuktan ve açlıktan ölmesin diye torunlarının ismini verdikleri oğlağı eve aldı.
Sobanın yanında baktıkları oğlak için kasanın içine yatak yapan çift, biberonla beslemeye başladı. Bir haftalık olan oğlak evin içinde gezinirken ortalığı kirletmesin diye altına bebek bezi bağlayan Kara çifti, gece altını temizlemek için de bulunduğu odada yatıyor.
Halil İbrahim Kara, AA muhabirine, bahçesindeki ağılda 5 küçükbaş hayvanının olduğunu, doğum yapan keçisinin sütünün gelmediğini söyledi. Geçen yıl kışın doğan bir oğlağın annesi bakmadığından öldüğünü belirten Kara, bu sefer doğan oğlağın ölmesine gönüllerinin razı olmadığını ifade etti.