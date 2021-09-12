Torpil iddiasına bakın ne dedi! Miss Turkey 2021 güzeli Dilara Korkmaz 'kıyamıyorum' deyip konuştu

Bu kayıp seni nasıl etkiledi?

Birbirine bağlı bir aileydik. Babam hayattayken de bir erkeğin egemenliğinde değil, ayakları yere basan kadınlardık. Tabii ki mental anlamda etkilendik ama yaşantımızın içinde herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Sevgi dolu bir ortamda büyüdüm. Saygısızlık, kötü laf nedir, bilmem.