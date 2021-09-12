Torpil iddiasına bakın ne dedi! Miss Turkey 2021 güzeli Dilara Korkmaz 'kıyamıyorum' deyip konuştu
Miss Turkey 2021 yarışmasında birinci seçilen Dilara Korkmaz yaptığı açıklamalarla olay oldu. Korkmaz torpil iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu.
Miss Turkey 2021 yarışmasında 20 finalist birincilik için podyuma çıktı. Sunuculuğunu Eser-Berfu Yenenler çiftinin yaptığı yarışmada, Dilara Korkmaz, Türkiye'nin en güzel kızı seçildi. Korkmaz, Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye konuştu.
Türkiye’nin en güzel kızını tanıyarak başlayalım mı?
23 yaşımdayım, Ankaralıyım. Bir ablam var. Annem gayrimenkul uzmanı. Babamın güzellik merkezleri vardı. 2016’da vefat etti.
Başın sağ olsun. Nasıl kaybettiniz babanı?
Bu konuya girmek istemiyorum.
Bu kayıp seni nasıl etkiledi?
Birbirine bağlı bir aileydik. Babam hayattayken de bir erkeğin egemenliğinde değil, ayakları yere basan kadınlardık. Tabii ki mental anlamda etkilendik ama yaşantımızın içinde herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Sevgi dolu bir ortamda büyüdüm. Saygısızlık, kötü laf nedir, bilmem.
Üniversite eğitimi aldın mı?
Atılım Üniversitesi’nde maliye bölümünü ikincilikle bitirdim. Ankara Üniversitesi’nde finans yüksek lisansı yapıyorum ve bölüm birincisiyim.