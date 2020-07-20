Torf madeni Buldan Yayla Gölü'nde çıkartılıyor
DENİZLİ Buldan Yayla Gölü'nde torf madeni çıkarılmaya devam ediyor.
Denizli’de kesin korunacak hassas alan ilan edilen Buldan Yayla Gölü'nden, azot bakımından oldukça zengin olan Torf madeni çıkarılmaya devam ediyor. 180 farklı kuş türüne ev sahipliği yapan gölde hayvanların çiftleşme döneminde çalışmalara ara veriliyor.
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararname ile 1. Derece Doğal Sit Alanı olan Buldan Yayla Gölü, Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edildi.
Doğal güzelliği ile her yıl onlarca kişinin uğradığı alan olan yayla gölü, kamp sporu ile ilgilenenlerinin de uğrak noktalarından biri. Bin 100 rakıma sahip olan yayla gölünden torf madeni çıkarılıyor.
Gölün dibinden iş makinesi yardımıyla çıkarılan maden, azot bakımından oldukça zengin. Gübre olarak kullanılan maden, gölden çıkarıldıktan sonra daha önceleri mahallede futbol sahası olarak kullanılan alana kepçeler yardımıyla getirilerek kurutulmaya bırakılıyor.