Torbalı'da işten çıkarılan işçiler eylem yaptı: Oğluna var da bize yok mu

'Torbalı Emek ve Dayanışma İçi Platformu' adı altında bir araya gelen işçiler, ellerinde, 'Hani her şey çok güzel olacaktı', 'Martın sonu açlıkmış', 'Söz namustur' dövizleri taşıdı, 'Oğluna var da bize yok mu' sloganı attı. İşçiler adına basın açıklamasını okuyan Koray Koç, "Yeni belediye yönetimi tarafından baskıya, zulme ve sürgüne maruz kaldık. Verilen her görevlendirmeyi kabul ettik. Tebliğ edilen her işi yapmamıza rağmen, maalesef çalışmalarımız iş kanunun 18. maddesine göre sonlandırıldı.