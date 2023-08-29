Torba yasadan emekli maaşlarına zam çıktı! İster enflasyon farkı ister kök maaş

Emekliye zam ne zaman olacak?

Emekli maaşı zammı için iki ihtimal ön plana çıkıyor. Bu kapsamda emekli maaşlarını iyileştirme Ocak artışıyla birlikte yapılabileceği gibi, öncesinde de hayata geçirilebilecek. Özellikle Ekim ayında TBMM'nin açılmasıyla konunun Meclis gündemine de gelmesi bekleniyor. Emekliye ek zam düzenlemesinin içerik bakımından çok geniş kapsamlı olması beklenen ikinci torba yasanın içinde Meclis’e sunulacağı öngörülüyor.