Torba yasadan emekli maaşlarına zam çıktı! İster enflasyon farkı ister kök maaş
Milyonlarca emekli Ekim ayını beklerken, son dakika gelişmesi yaşandı. SGK, Bağ-Kur emekli zammı için Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a talimat verdiğini açıklamıştı. Meclis’in 1 Ekim’de yasama faaliyetlerine başlaması ile birlikte gündeme gelmesi beklenen ilk konu emekliye zam düzenlemesi olacak. Hazırlıklar sürüyor. İşte masadaki iki formül...
Emekli maaş zammı Temmuz döneminde enflasyon ve refah payı artışı dahil yüzde 25 olarak gerçekleşmiş ve milyonlarca emekli hayal kırıklığına uğramıştı. Gelen tepkiler üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'a "Meclis açılır açılmaz emekli maaşında düzenleme yapın" talimatı vermişti. Emekli maaşı düzenlemesi için Meclis’in açılacağı Ekim ayına gözler çevrilirken, masadaki formüller de yavaş yavaş netleşmeye başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşları için yeni düzenleme talimatını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ilettiğini açıklamıştı.
Mali disiplin konusunda yol haritasının çizilmesi ve Orta Vadeli Plan'ın (OVP) temellerinin atılmasıyla beraber sıra emekliye ek zam düzenlemesine geldi. Bu kapsamda iki bakanlık zam formülleri için kaynak oluşturacak çalışmayı yürütürken, AK Parti grubu da Meclis'e gelecek düzenleme için harekete geçti.
Emekliye zam ne zaman olacak?
Emekli maaşı zammı için iki ihtimal ön plana çıkıyor. Bu kapsamda emekli maaşlarını iyileştirme Ocak artışıyla birlikte yapılabileceği gibi, öncesinde de hayata geçirilebilecek. Özellikle Ekim ayında TBMM'nin açılmasıyla konunun Meclis gündemine de gelmesi bekleniyor. Emekliye ek zam düzenlemesinin içerik bakımından çok geniş kapsamlı olması beklenen ikinci torba yasanın içinde Meclis’e sunulacağı öngörülüyor.