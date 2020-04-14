Topuk çatlaklarına ne iyi gelir evde tedavi edin!

Topuk çatlakları şişkin, kuru ve yağ eksikliği olan nasır tabakaları sebebiyle oluşur. Kuru cilde sahip kişilerde çatlak topuk riski daha fazladır. Ayrıca yaşlanmaya bağlı olarak cilt elastikiyetini ve nemini kaybeder ve çatlak topuk daha sık görülür.