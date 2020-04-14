Topuk çatlaklarına ne iyi gelir evde tedavi edin!
Topuk çatlaklarının hafifletilerek ağrı ve benzeri sorunların ortadan kaldırılması, kimi durumlarda ise tamamen yok edilmesi mümkündür.Peki topuk çatlağı nasıl geçer?
Topuk çatlakları şişkin, kuru ve yağ eksikliği olan nasır tabakaları sebebiyle oluşur. Kuru cilde sahip kişilerde çatlak topuk riski daha fazladır. Ayrıca yaşlanmaya bağlı olarak cilt elastikiyetini ve nemini kaybeder ve çatlak topuk daha sık görülür.
Çatlakların tedavi edilmemesi, burada bulunan damarlar yoluyla mikroorganizmaların çatlaklardan vücudun içine ulaşma ve enfeksiyona neden olma riski sebebiyle tehlikedir. Ayrıca burada bulunan açık sinir uçları çok fazla ağrı hissedilmesine yol açabilir.
Topuk çatlamalarını önlemek için ayak bakımı çok önemlidir.Her banyodan sonra ayak topuklarının ponza taşı ile ovalanması topukları ölü derilerden arındırır. Bu işlemi yaptıktan sonra topuklarınızı nemlendirici ayak bakım kremleri ile nemlendirebilirsiniz.
Öncelikle tedavideki ilk aşama ağrıyı azalmaktır. Bunun için ayak derisinin ılık suda yumuşatılmasından sonra çatlak çevresi ölü tabakadan arındırılır ve nemlendirici ayak bakım kremi ile nemlendirilir ve ayakların basınca maruz kalmaması sağlanır.