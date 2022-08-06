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Toprak ve Burak Sergen kardeşlerin acı günü! Sinema sanatçısı babaları Semih Sergen vefat etti...

Toprak ve Burak Sergen kardeşlerin acı günü! Sinema sanatçısı babaları Semih Sergen vefat etti...

Toprak Sergen ve oyuncu Burak Sergen'in babası Semih Sergen vefat etti. 91 yaşındaki sinema, tiyatro ve seslendirme sanatçısı Semih Sergen, uzun süredir yaşadığı Bodrum'da hayatını kaybetti. Sergen'in ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

Toprak ve Burak Sergen kardeşlerin acı günü! Sinema sanatçısı babaları Semih Sergen vefat etti...

Oyuncu Burak Sergen'in babası 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. Uzun süredir Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayatını sürdüren Sergen, sevenlerini yasa boğdu. Sinema, tiyatro ve seslendirme sanatçısı Semih Sergen'in ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Cenaze töreniyle ilgili açıklamanın geleceği söyleniyor. 

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Toprak ve Burak Sergen kardeşlerin acı günü! Sinema sanatçısı babaları Semih Sergen vefat etti...

Babasının ölüm haberiyle yıkılan oyuncu Burak Sergen ise sosyal medyahesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

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Toprak ve Burak Sergen kardeşlerin acı günü! Sinema sanatçısı babaları Semih Sergen vefat etti...

Sosyal medya hesabından babasıyla bir fotoğrafını yayınlayan Sergen, "Canım babacım elveda" notunu yazdı.

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Toprak ve Burak Sergen kardeşlerin acı günü! Sinema sanatçısı babaları Semih Sergen vefat etti...

Semih Sergen kimdir?

11 Mayıs 1931 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Semih Sergen, gençlik yıllarında marangozluktan boyacılığa kadar çeşitli işler yaptı. Tiyatro sevgisi çocukluk yıllarında oluşan Sergen, okuduğu okulun tiyatro kolu başkanı oldu. Ailesinden gizli konservatuvar sınavına giren Sergen, 1949'da Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Nurettin Sevin, Mahir Canova, Cüneyt Gökçer gibi ustaların öğrencisi oldu. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümünü birincilikle bitirdikten sonra birçok önemli karakteri canlandırdı.

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