Toprağı kazıp ahıra girdiler! Gümüşhane'de manzarayı görünce şoku yaşadı

Köyde kendi çapında hayvancılık yaparak geçimini sağladığını ve kurtların boğduğu hayvanların daha çok borçlanarak aldığı hayvanlar olduğunu kaydeden Güvercin, hayvanları yeni aldığı için sigortalarını da yaptırmadığını ve vadesi yaklaşan borçlar için kara kara düşünmeye başladığını söyledi.