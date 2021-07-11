Toprağı kazıp ahıra girdiler! Gümüşhane'de manzarayı görünce şoku yaşadı
GÜMÜŞHANE'de bir vatandaş, onlarca hayvanının bulunduğu ahırda gördüğü manzara sonrası hayatının şokunu yaşadı.
Alınan bilgiye göre, Gümüşhane-Bayburt sınırında yer alan Vauk dağı geçidindeki Güvercinlik köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan 34 yaşındaki Mehmet Güvercin’in koyunlarının olduğu tel örgüyle çevrili ağıla dün gece kurtlar girdi.
Sabahın erken saatinde hayvanlarını otlatmak için dağa götürmek üzere ağılına giden ve içeriye girdiğinde hayatının şokunu yaşayan Güvercin, kısa bir süre önce borçla aldığı hayvanlarının neredeyse tamamının telef olduğunu gördü.
Toprağın altını kazıp çitleri aşmışlar!
Yaptıkları ilk incelemede kurtların ağılın etrafında örülü tel çitin altını kazarak girdiğini belirleyen Güvercin, telef olan hayvanlarını kendi eliyle traktörün kasasına yükleyerek gömülmek üzere köyün dışında İl Özel İdaresi ekipleri tarafından hazırlanan alana götürdü.
Köyde kendi çapında hayvancılık yaparak geçimini sağladığını ve kurtların boğduğu hayvanların daha çok borçlanarak aldığı hayvanlar olduğunu kaydeden Güvercin, hayvanları yeni aldığı için sigortalarını da yaptırmadığını ve vadesi yaklaşan borçlar için kara kara düşünmeye başladığını söyledi.