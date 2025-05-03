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Toplatılıyor! Bakanlık telefon markalarını açıkladı, işte tam liste

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Toplatılıyor! Bakanlık telefon markalarını açıkladı, işte tam liste

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ne dört telefon ve bir kablosuz hoparlör ekledi. Bakanlık, vatandaşları uyararak listeye giren ürünleri tam listesini yayımladı. Açıklamada bu cihazların Telsiz Yönetmeliği'nin 5. maddesinde belirtilen temel gereklilikleri ve güvenlik unsurlarını karşılamadığının tespit edildiği bildirildi.

Toplatılıyor! Bakanlık telefon markalarını açıkladı, işte tam liste

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) yaptığı bildirim üzerine, bu kez Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne bazı cep telefonu markaları eklendi.

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Toplatılıyor! Bakanlık telefon markalarını açıkladı, işte tam liste

Ahaber'de yer alan habere göre Bakanlık açıklamasında, bu cihazların Telsiz Yönetmeliği'nin 5. maddesinde belirtilen temel gereklilikleri ve güvenlik unsurlarını karşılamadığının tespit edildiği bildirerek şu ürünlerin listesini verdi:

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Toplatılıyor! Bakanlık telefon markalarını açıkladı, işte tam liste

Reeder S19 Max Pro S Zoom

Dıjıtsu DCT 90

Hiking X11

Hiking X9

Mercusys AC1200 kablosuz hoparlör

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Toplatılıyor! Bakanlık telefon markalarını açıkladı, işte tam liste
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