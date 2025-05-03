Toplatılıyor! Bakanlık telefon markalarını açıkladı, işte tam liste
|
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ne dört telefon ve bir kablosuz hoparlör ekledi. Bakanlık, vatandaşları uyararak listeye giren ürünleri tam listesini yayımladı. Açıklamada bu cihazların Telsiz Yönetmeliği'nin 5. maddesinde belirtilen temel gereklilikleri ve güvenlik unsurlarını karşılamadığının tespit edildiği bildirildi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) yaptığı bildirim üzerine, bu kez Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne bazı cep telefonu markaları eklendi.
18
Ahaber'de yer alan habere göre Bakanlık açıklamasında, bu cihazların Telsiz Yönetmeliği'nin 5. maddesinde belirtilen temel gereklilikleri ve güvenlik unsurlarını karşılamadığının tespit edildiği bildirerek şu ürünlerin listesini verdi:
.
28
Reeder S19 Max Pro S Zoom
Dıjıtsu DCT 90
Hiking X11
Hiking X9
Mercusys AC1200 kablosuz hoparlör
38
48