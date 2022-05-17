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'Toplamda 3 pantolonum var' diyen Kerem Bürsin sebebini açıkladı: Annem bundan nefret ediyor

'Toplamda 3 pantolonum var' diyen Kerem Bürsin sebebini açıkladı: Annem bundan nefret ediyor

Son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Kerem Bürsin, katıldığı bir etkinlikte şaşırtan açıklamalara imza attı.

'Toplamda 3 pantolonum var' diyen Kerem Bürsin sebebini açıkladı: Annem bundan nefret ediyor

Oyuncu Kerem Bürsin, katıldığı bir panelde iklim krizine dikkat çekerek influencer'ları sorumsuz olmakla eleştirdi. 

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'Toplamda 3 pantolonum var' diyen Kerem Bürsin sebebini açıkladı: Annem bundan nefret ediyor

Influencer'ların bu konulara duyarlı olmadığını ifade eden Bürsin,  "Son 5 senedir hayatımızda bu influencer terimi var. Şahsen ben çok negatif görüyorum." dedi.

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'Toplamda 3 pantolonum var' diyen Kerem Bürsin sebebini açıkladı: Annem bundan nefret ediyor

"Yani bu tarz sorunlara destek olmayıp krizi körüklemeye devam ediyorlar" diyen Bürsin "Biraz daha pozitif anlamda influencer olabilmek gerekiyor." diye konuştu.

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'Toplamda 3 pantolonum var' diyen Kerem Bürsin sebebini açıkladı: Annem bundan nefret ediyor

Bürsin "Mesela "Bende bir tişört var, 15 senedir onu giyiyorum" diyebilmek. Influencerlar'ın iklim krizine karşı markalara diretmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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