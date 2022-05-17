'Toplamda 3 pantolonum var' diyen Kerem Bürsin sebebini açıkladı: Annem bundan nefret ediyor
Son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Kerem Bürsin, katıldığı bir etkinlikte şaşırtan açıklamalara imza attı.
Oyuncu Kerem Bürsin, katıldığı bir panelde iklim krizine dikkat çekerek influencer'ları sorumsuz olmakla eleştirdi.
Influencer'ların bu konulara duyarlı olmadığını ifade eden Bürsin, "Son 5 senedir hayatımızda bu influencer terimi var. Şahsen ben çok negatif görüyorum." dedi.
"Yani bu tarz sorunlara destek olmayıp krizi körüklemeye devam ediyorlar" diyen Bürsin "Biraz daha pozitif anlamda influencer olabilmek gerekiyor." diye konuştu.
Bürsin "Mesela "Bende bir tişört var, 15 senedir onu giyiyorum" diyebilmek. Influencerlar'ın iklim krizine karşı markalara diretmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.