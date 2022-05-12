Topkapı Sarayı'ndan Kaşıkçı Elması çalındı mı? Milli Saraylar'dan açıklama var

Kaşıkçı elması çalındı iddiası: İddiayı ortaya atan isim modacı 'Terzi Yamağı' Barbaros Şansal oldu. Şansal, "Laga luga yapma, Kaşıkçı Elması nerede hesap ver!" paylaşımı yaptı. Kaşıkçı Elması'nın yanı sıra Dolmabahçe Sarayı'ndaki 92 kilogramlık altın vazoların, Zeugma Müzesi'ndeki milyonlarca dolar değerindeki bazı eserlerin, ayrıca MSÜ Müzesi'ndeki 404 eserin, Resim ve Heykel Müzesi'ndeki 250 milyon dolarlık 302 tablonun ve Batman Müzesi'ndeki 20 altın sikkenin kaybolduğu iddiaları sosyal medyaya sökün etti.