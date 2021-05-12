Topkapı Sarayı'nda 'Arife Tahtı' sergilenmeye başlandı! Gören bir daha dönüp bakıyor

Padişah bayramlaşmasını Arife günü bu tahtta yapardı

Topkapı Sarayı Dairesi Başkanı İlhan Kocaman Arifi Tahtı ile ilgili şunları söyledi: "Osmanlı'da önemli iki bayram vardı. Bunlardan biri Kurban, diğeri Ramazan Bayramıydı. Bayramlar bir gün önce yani Arife günü başlardı. Padişah öğlen namazını ağalar camisinde kıldıktan sonra, arife tahtı dediğimiz bu taht arz odasının önüne konur ve ikindi namazından çıktıktan sonra padişah bu tahta otururdu."