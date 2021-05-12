Topkapı Sarayı'nda 'Arife Tahtı' sergilenmeye başlandı! Gören bir daha dönüp bakıyor
TOPKAPI Sarayı koleksiyonları arasında yer alan en görkemli parçalardan biri de 'Merasim tahtları"... Koleksiyonun bir parçası olan 400 yıllık 'Arife Tahtı' ise, bugün itibarıyla Topkapı Sarayı'ndaki Revan Köşkü'nde sergilenmeye başlandı.
'Arife Tahtı' Topkapı Sarayı'ndaki Revan Köşkü'nde sergilenmeye başlandı. "Merasim tahtları" Topkapı Sarayı'nın koleksiyonları arasında yer alan en görkemli parçalardan. Koleksiyonun bir parçası olan 400 yıllık 'Arife Tahtı' ise, bugün itibarıyla Topkapı Sarayı'ndaki Revan Köşkü'nde sergilenmeye başlandı.
Sultan I. Ahmed Tahtı olarak da adlandırılan taht, padişahlar tarafından bayramlardan bir gün önce sarayda düzenlenen merasimlerde kullanılıyordu. Bayram törenlerinin vazgeçilmezi Arife Tahtı'nın yapım tarihi 1603 - 1617. Tahtın ustası ise, Sultanahmet Camii'nin mimarı ve aynı zamanda sedef ustası Mimarbaşı Sedefkâr Mehmed Ağa.
Padişah bayramlaşmasını Arife günü bu tahtta yapardı
Topkapı Sarayı Dairesi Başkanı İlhan Kocaman Arifi Tahtı ile ilgili şunları söyledi: "Osmanlı'da önemli iki bayram vardı. Bunlardan biri Kurban, diğeri Ramazan Bayramıydı. Bayramlar bir gün önce yani Arife günü başlardı. Padişah öğlen namazını ağalar camisinde kıldıktan sonra, arife tahtı dediğimiz bu taht arz odasının önüne konur ve ikindi namazından çıktıktan sonra padişah bu tahta otururdu."
"Saray ahalisi ve Enderunlular ile bayramlaşmasını gerçekleştirirdi. Bu program akşam namazına kadar sürerdi. Akşam namazından sonra son iftar yapılır ve sabah padişah Ayasofya ya da Sultanahmet Camii'ne giderek, bayram namazını kılardı. Ve namazdan sonra altın taht veya bayram tahtı dediğimiz cülus tahtı, Babüssaade(Saadet Kapısı) önüne konur, orada resmi bayramlaşma başlardı."