Topkapı Sarayı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na devredildi
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan Topkapı Sarayı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na devredildi.
Topkapı Sarayı'nın devredilmesine ilişkin karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre Topkapı Sarayı'nın yönetim, restorasyon, tanıtım gibi hizmetleri başta olmak üzere tüm hizmetleri Milli Saraylar İdaresi Başkanlığınca yapılacak.
Kararname ile Topkapı Sarayı'na ilişkin hizmetlerden doğan her türlü borç ve alacaklar da yine Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı yetkisinde olacak.
Daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) tarafından ücret tarifesi belirleniyordu.
Halihazırda DÖSİMM’e bağlı olan İstanbul’daki müzeler arasında; Ayasofya Müzesi, Kariye Müzesi, Fethiye Müzesi, Hisarlar Müzesi (Rumeli Hisarı), İstanbul Arkeoloji Müzesi, Adam Mickiewicz Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Galata Mevlevihanesi Müzesi, İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi yer alıyor.