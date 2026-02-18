Topkapı planı ortaya saçıldı! Sapık milyarderin takıntılı olduğu planına bakın
ABD Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı belgelerde, Jeffrey Epstein ile ilgili çarpıcı iddialar yer almaya devam ediyor. Epstein’ın mağdurlarından olduğu belirtilen Rina Oh, milyarderin sık sık sözünü ettiği bir “harem planı” bulunduğunu öne sürdü. Oh, Epstein’ın Topkapı Sarayı’na karşı yoğun bir ilgisi olduğunu, sarayın mimarisi, kültürü ve tarihine dair detaylı araştırmalar yapmasını istediğini iddia etti.
Jeffrey Epstein hakkında ortaya atılan yeni iddialar, ortaya çıkmış olan belgelerin ardından dünya gündemini oldukça meşgul ediyor. Her geçen gün birbirinden sarsıcı iddialarla gündeme gelen Epstein, bu sefer Topkapı planıyla çok konuşuluyor. Bakın takıntılı olduğu Topkapı Sarayı planı neymiş... Bu kadarını kimse tahmin edemezdi
ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ın Adalet Bakanlığı tarafından servis edilen dosyalarındaki detaylar büyük ses getirmeye devam ediyor.
EPSTEIN MAĞDURU BİLİNMEYENLERİ ANLATTI
Milliyet.com.tr'den Pırıl Cennet'e konuşan Epstein mağduru Rina Oh, istismar ağının perde arkasını ve bilinmeyenleri tek tek sıraladı. Epstein'in kendisini sanat okulundan lisans diploması almak için burs vaadiyle kandırdığını anlatan Oh, sapık milyarderin kendisini birçok kez evine davet ettiğini söyledi. Epstein'ın planlarından bahsettiğini belirten genç kadın "Bir haremin parçası olacağımı ve onun 'gözdesi' konumunda bulunacağımı söyledi. Kendisinin benim 'akıl hocam' olacağını ifade etti ancak yaklaşık iki yıl süren konuşmalarımız boyunca kendisinden sürekli üçüncü tekil şahıs olarak, 'Sultan' diye söz ediyordu. Bu durum oldukça kafa karıştırıcıydı ama aslında kendisinden bahsettiğini biliyordum" dedi.
"HAREM PLANI VARDI"
Epstein'ın sıklıkla dile getirdiği bir "Harem Planı" olduğunu söyleyen Oh, "Sultan, harem ve saray gibi kavramlardan bahsediyordu. Dünyayı bu çerçevede görmem için beni tamamen bu düşünce sistemine inandırmaya çalıştı" ifadelerini kullandı.