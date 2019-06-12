Top model Bar Refaeli Antalya'da

İsrail'in başkenti Tel Aviv'den tarifeli uçak ile Antalya'ya gelen Bar Refaeli'yi, Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Eraslan Ongun karşıladı. Antalya Havalimanı CIP çıkışında karşılanan Bar Refaeli, güzelliğiyle olduğu kadar sempatik tavırlarıyla dikkat çekti.