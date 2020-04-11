Tomografi çektirirken koronavirüs bulaşır mı?Uzmanı açıkladı
Koronavirüs salgını nedeniyle akciğer tomografisi çekimi çok yoğunlaşınca yeni bir risk ortaya çıktı. Prof. Dr. Ahmet Tuncay Turgut, motografi çekimi sırasında koronavirüs bulaşma riskine dikkat çekip uyarılar yaptı.
Prof. Dr. Ahmet Tuncay Turgut, “Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan olağanüstü süreçte vatandaşlarımızın hastanelere ve özellikle acil servislere adeta akın ettiği görülmektedir. Buna bağlı olarak, acil servislerde tanı için uygulanan PCR testinin sonuçlanmasının uzun zaman alması nedeniyle, hemen hemen her hastada akciğer tomografisi çekilmesi yoluna gidilmektedir."
"Bu nedenle, tomografi çekimlerinde olağan dışı bir yığılmanın meydana gelmesi yüzünden hastaların saatlerce beklemek zorunda kalabildiği bilinmektedir. Halbuki, bu bekleme alanları bile tek başına sosyal izolasyon mesafesine uyulmasını güçleştirebilir” dedi.
Corona virüsü şüphesi nedeniyle yapılan her tomografi çekiminden sonra cihazın uygun şekilde dezenfekte edilmesi ve bir sonraki çekimin en az 30 dakika sonra yapılmasının gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Turgut şöyle devam etti:
“Bu durumda, çekim süresi de hesap edildiğinde tek bir tomografi cihazıyla 24 saat içerisinde en fazla 35-40 hastaya çekim yapılması mümkün olabileceği aşikardır. Acil servislerde daha fazla hasta yığılmasına meydan vermemek amacıyla yeterli dezenfeksiyon için gerekli süreye uyulmadığı takdirde, hasta olmayan normal kişiler de hastalığı kapabilir.”