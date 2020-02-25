Tom Cruise ve Görevimiz Tehlike film ekibi Covid-19 şoku yaşadı!

Tom Cruise ve filmin ekibi de Venedik'te konakladıkları otelden dışarı çıkamaz oldu. Birçok futbol maçının yanı sıra moda ve sanat etkinliklerinin hatta ünlü Venedik Karnavalı'nın bile iptal edildiği İtalya'da şu ana kadar 7 kişi hastalık yüzünden hayatını yitirdi.