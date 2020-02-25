Tom Cruise ve Görevimiz Tehlike film ekibi Covid-19 şoku yaşadı!
Çin'den tüm dünyaya hızla yaylan Covid-19 salgını sinema sektörünü de olumsuz etkiledi. Şu ana kadar en çok İtalya'da ortaya çıkan salgın orada bulunan 'Görevimiz Tehlike' filminin ekibini ve başrol oyuncusu olan Tom Cruise da olumsuz etkiledi.
20 Şubat'ta Mission Impossible (Görevimiz Tehlike) serisinin yedinci serisinin çekimleri için İtalya'nın Venedik kentine giden 57 yaşındaki Tom Cruise, İtalya'da yeni yeni çıkan Covid-19 salgının artmasıyla olumsuz etkilendi. Görevimiz Tehlike filminin çekimleri ileri bir tarihe ertelendi.
Tom Cruise ve filmin ekibi de Venedik'te konakladıkları otelden dışarı çıkamaz oldu. Birçok futbol maçının yanı sıra moda ve sanat etkinliklerinin hatta ünlü Venedik Karnavalı'nın bile iptal edildiği İtalya'da şu ana kadar 7 kişi hastalık yüzünden hayatını yitirdi.
Tom Cruise Kimdir?
Tom Cruise 3 Temmuz 1962 de Syracuse, New York, ABD'de doğdu. 3 kız kardeşi vardır. Tom Cruise'in tam adı Thomas Cruise Mapother IV 'dür. Annesi Mary Lee öğretmen, babası Thomas Cruise Mapother III ise elektrik mühendisi idi.
Babası; girdiği her işten kısa sürede kovulduğu için ailesini yeni iş arayışlarının peşinde kasaba kasaba (Ottawa, Kanada, Louisville, Ontario, Kentucky, New Jersey, Glen Ridge ve Wayne, New Jersey) dolaştırmıştı, bu yüzden 14 yaşına gelene kadar ABD ve Kanada'da sekiz ilköğretim okulu ve üç lisede okudu.