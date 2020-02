Tom Cruise ve Görevimiz Tehlike film ekibi Covid-19 şoku yaşadı!

Babası; girdiği her işten kısa sürede kovulduğu için ailesini yeni iş arayışlarının peşinde kasaba kasaba (Ottawa, Kanada, Louisville, Ontario, Kentucky, New Jersey, Glen Ridge ve Wayne, New Jersey) dolaştırmıştı, bu yüzden 14 yaşına gelene kadar ABD ve Kanada'da sekiz ilköğretim okulu ve üç lisede okudu.