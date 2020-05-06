Tom Cruise uzayda ilk filmi Elon Musk sayesinde çekecek NASA doğruladı
Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Tom Cruise'un Elon Musk sayesinde uzayda çekilecek ilk filmde rol alacağını duyurdu. Hatta NASA, çalışmalara başladıklarını duyurdu.
Dublör kullanmamasıyla meşhur ABD'li aktör Tom Cruise, sinema için uzay boşluğunda süzülmek istediğini söylemişti ki bu hayali yakında gerçek olacak gibi duruyor.
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Geçtiğimiz gün Cruise'un Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in işbirliğiyle uzayda çekilecek ilk filmde oynayacağı iddia edildi. Elon Musk'ın uzay mekiği teknolojileri alanına öncülük eden şirketi SpaceX ile Cruise, bir süredir bu proje üzerinde çalıştığı, NASA ile görüşmeler yürüttüğü de iddialar arasında yerini aldı.
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Deadline'ın haberine göre, Tom Cruise, Elon Musk ve NASA'nın uzayda ortaklığını NASA direktörü, doğrulayarak filmin lokasyonuyla ilgili detay sundu.
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NASA direktörü, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bir film çekmek için Tom Cruise ile çalıştıklarını duyurdu.
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