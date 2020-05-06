Tom Cruise uzayda ilk filmi Elon Musk sayesinde çekecek NASA doğruladı

Geçtiğimiz gün Cruise'un Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in işbirliğiyle uzayda çekilecek ilk filmde oynayacağı iddia edildi. Elon Musk'ın uzay mekiği teknolojileri alanına öncülük eden şirketi SpaceX ile Cruise, bir süredir bu proje üzerinde çalıştığı, NASA ile görüşmeler yürüttüğü de iddialar arasında yerini aldı.