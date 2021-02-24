Tolgshow Filtresiz yıldızı Tolga Çevik Cem Yılmaz'ın kardeşini nasıl istediğini anlattı
Cem Yılmaz'ın kardeşi Özge Çevik ile evli Tolga Çevik, kız isteme törenini anlatırken gülmekten kırdı geçirdi.
Candaş Tolga Işık'ın Haber Global'de sunduğu Az Önce programına Tolga Çevik katıldı. Acun Ilıcalı'nın yeni girişimi Exxen'le beraber yeniden Tolgshow'u ekranlara taşıyan Çevik, anlattılarıyla zaman zaman kahkaha krizine soktu.
Cem Yılmaz'ın kız kardeşi Özge Çevik'le evli olan ünlü komedyen ve oyuncu Tolga Çevik, yıllar önce yaşadıkları kız isteme anısıyla izleyenleri güldürdü.
Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Tolga Çevik, yıllar önce Cem Yılmaz'ın kız kardeşi Özge'yi nasıl istediklerini de anlattı.
2004 yılından bu yana Özge Çevik'le mutlu bir evlilik sürdüren Tolga Çevik, şunları söyledi:
"2003 yılıydı istemeye gittiğimizde. Ancak Cem Yılmaz içeri girince ben gerildim. Cem olaya direk 'Tiyatrocuya kız mı verilir?' diyerek girdi odaya.''