Tolgshow Filtresiz yıldızı Tolga Çevik Cem Yılmaz'ın kardeşini nasıl istediğini anlattı

2004 yılından bu yana Özge Çevik'le mutlu bir evlilik sürdüren Tolga Çevik, şunları söyledi:

"2003 yılıydı istemeye gittiğimizde. Ancak Cem Yılmaz içeri girince ben gerildim. Cem olaya direk 'Tiyatrocuya kız mı verilir?' diyerek girdi odaya.''