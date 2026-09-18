Tolgahan Sayışman'ın yıllar sonra yeni projede! Canlandıracağı karakter...

Tolgahan Sayışman'ın yıllar sonra yeni projede! Canlandıracağı karakter...

“Lale Devri” dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Tolgahan Sayışman, ekranlara verdiği aranın ardından yeni projesiyle dönmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, 10 bölümlük “Ölüm Bizi Ayırana Dek” dizisinde evli ve çocuklu bir inşaat mühendisini canlandıracak.

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Tolgahan Sayışman'ın yıllar sonra yeni projede! Canlandıracağı karakter... - Resim: 1

Bir süredir televizyon ekranlarından uzak kalan Tolgahan Sayışman, yeni bir diziyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. “Lale Devri” ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, 10 bölümlük “Ölüm Bizi Ayırana Dek” dizisinin başrolünü üstlenecek.

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Tolgahan Sayışman'ın yıllar sonra yeni projede! Canlandıracağı karakter... - Resim: 2

Sayışman'ın evli ve çocuklu bir inşaat mühendisine hayat vereceği yapımda, bir iş gezisinde yaşanan tanışma, karakterin kurulu düzenini değiştirecek.

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Tolgahan Sayışman'ın yıllar sonra yeni projede! Canlandıracağı karakter... - Resim: 3

TOLGAHAN SAYIŞMAN YENİ DİZİYLE EKRANLARA DÖNÜYOR

Oyunculuk kariyerine 2006 yılında başlayan Tolgahan Sayışman, “Kavak Yelleri”, “Elveda Rumeli”, “Yer Gök Aşk” ve “Sürgün” gibi yapımlarda rol aldı. Asıl çıkışını ise 2010-2014 yılları arasında yayınlanan “Lale Devri” dizisiyle yakaladı.

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Tolgahan Sayışman'ın yıllar sonra yeni projede! Canlandıracağı karakter... - Resim: 4

Kariyeri boyunca birçok dizi ve filmde yer alan oyuncu, son dönemde televizyon projelerine ara vermişti.

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Tolgahan Sayışman'ın yıllar sonra yeni projede! Canlandıracağı karakter... - Resim: 5

TOLGAHAN SAYIŞMAN YENİ DİZİYLE EKRANLARA DÖNÜYOR

Oyunculuk kariyerine 2006 yılında başlayan Tolgahan Sayışman, “Kavak Yelleri”, “Elveda Rumeli”, “Yer Gök Aşk” ve “Sürgün” gibi yapımlarda rol aldı. Asıl çıkışını ise 2010-2014 yılları arasında yayınlanan “Lale Devri” dizisiyle yakaladı.

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Tolgahan Sayışman'ın yıllar sonra yeni projede! Canlandıracağı karakter... - Resim: 6

Kariyeri boyunca birçok dizi ve filmde yer alan oyuncu, son dönemde televizyon projelerine ara vermişti.

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Tolgahan Sayışman'ın yıllar sonra yeni projede! Canlandıracağı karakter... - Resim: 7

EVLİ BİR İNŞAAT MÜHENDİSİNİ CANLANDIRACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Tolgahan Sayışman, TOD TV'de yayınlanacak “Ölüm Bizi Ayırana Dek” dizisinde Uygar Soykan karakterine hayat verecek.

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Tolgahan Sayışman'ın yıllar sonra yeni projede! Canlandıracağı karakter... - Resim: 8

Evli ve çocuklu bir inşaat mühendisi olan Uygar'ın hayatı, çıktığı iş gezisinde Deniz ile tanışmasıyla değişecek. Bu karşılaşmanın ardından Uygar'ın kurulu düzeni bir daha eskisi gibi olmayacak. Dizinin diğer karakterleri için oyuncu seçimi görüşmeleri ise devam ediyor.

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Tolgahan Sayışman'ın yıllar sonra yeni projede! Canlandıracağı karakter... - Resim: 9

ÇEKİMLER EKİM AYINDA BAŞLAYACAK

10 bölüm olarak hazırlanan “Ölüm Bizi Ayırana Dek” dizisinin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli oturacak. Senaryoyu ise Aslı Zengin ve Banu Zeytin Tak kaleme alıyor. İstanbul'da çekilecek dizinin ekim ayında sete çıkması planlanıyor. Yapımın yayın tarihiyle ilgili ise henüz bir bilgi verilmedi.

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Tolgahan Sayışman