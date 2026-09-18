Tolgahan Sayışman'ın yıllar sonra yeni projede! Canlandıracağı karakter...

Evli ve çocuklu bir inşaat mühendisi olan Uygar'ın hayatı, çıktığı iş gezisinde Deniz ile tanışmasıyla değişecek. Bu karşılaşmanın ardından Uygar'ın kurulu düzeni bir daha eskisi gibi olmayacak. Dizinin diğer karakterleri için oyuncu seçimi görüşmeleri ise devam ediyor.