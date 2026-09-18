Tolgahan Sayışman'ın yıllar sonra yeni projede! Canlandıracağı karakter...
“Lale Devri” dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Tolgahan Sayışman, ekranlara verdiği aranın ardından yeni projesiyle dönmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, 10 bölümlük “Ölüm Bizi Ayırana Dek” dizisinde evli ve çocuklu bir inşaat mühendisini canlandıracak.
Bir süredir televizyon ekranlarından uzak kalan Tolgahan Sayışman, yeni bir diziyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. “Lale Devri” ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, 10 bölümlük “Ölüm Bizi Ayırana Dek” dizisinin başrolünü üstlenecek.
Sayışman'ın evli ve çocuklu bir inşaat mühendisine hayat vereceği yapımda, bir iş gezisinde yaşanan tanışma, karakterin kurulu düzenini değiştirecek.
TOLGAHAN SAYIŞMAN YENİ DİZİYLE EKRANLARA DÖNÜYOR
Oyunculuk kariyerine 2006 yılında başlayan Tolgahan Sayışman, “Kavak Yelleri”, “Elveda Rumeli”, “Yer Gök Aşk” ve “Sürgün” gibi yapımlarda rol aldı. Asıl çıkışını ise 2010-2014 yılları arasında yayınlanan “Lale Devri” dizisiyle yakaladı.
Kariyeri boyunca birçok dizi ve filmde yer alan oyuncu, son dönemde televizyon projelerine ara vermişti.
TOLGAHAN SAYIŞMAN YENİ DİZİYLE EKRANLARA DÖNÜYOR
Oyunculuk kariyerine 2006 yılında başlayan Tolgahan Sayışman, “Kavak Yelleri”, “Elveda Rumeli”, “Yer Gök Aşk” ve “Sürgün” gibi yapımlarda rol aldı. Asıl çıkışını ise 2010-2014 yılları arasında yayınlanan “Lale Devri” dizisiyle yakaladı.
Kariyeri boyunca birçok dizi ve filmde yer alan oyuncu, son dönemde televizyon projelerine ara vermişti.
EVLİ BİR İNŞAAT MÜHENDİSİNİ CANLANDIRACAK
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Tolgahan Sayışman, TOD TV'de yayınlanacak “Ölüm Bizi Ayırana Dek” dizisinde Uygar Soykan karakterine hayat verecek.
Evli ve çocuklu bir inşaat mühendisi olan Uygar'ın hayatı, çıktığı iş gezisinde Deniz ile tanışmasıyla değişecek. Bu karşılaşmanın ardından Uygar'ın kurulu düzeni bir daha eskisi gibi olmayacak. Dizinin diğer karakterleri için oyuncu seçimi görüşmeleri ise devam ediyor.
ÇEKİMLER EKİM AYINDA BAŞLAYACAK
10 bölüm olarak hazırlanan “Ölüm Bizi Ayırana Dek” dizisinin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli oturacak. Senaryoyu ise Aslı Zengin ve Banu Zeytin Tak kaleme alıyor. İstanbul'da çekilecek dizinin ekim ayında sete çıkması planlanıyor. Yapımın yayın tarihiyle ilgili ise henüz bir bilgi verilmedi.