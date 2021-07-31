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Tolgahan Sayışman'ın kayınvalidesi Albana Abazi güzelliğiyle sosyal medyayı salladı

Tolgahan Sayışman'ın kayınvalidesi Albana Abazi güzelliğiyle sosyal medyayı salladı

Oyuncu Tolgahan Sayışman ve kayınvalidesi Albana Abazi'nin fotoğrafı olay oldu!

Tolgahan Sayışman'ın kayınvalidesi Albana Abazi güzelliğiyle sosyal medyayı salladı

Oyuncu Tolgahan Sayışman'ın, Kenan Sipahi-İlda Abazi'nin düğününde kayınvalidesi ile verdiği poz çok konuşuldu. Almeda Abazi'nin annesi Albana Abazi, güzelliği ile sosyal medyayı salladı.

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Tolgahan Sayışman'ın kayınvalidesi Albana Abazi güzelliğiyle sosyal medyayı salladı

Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'nin kardeşi İlda Abazi, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçeli basketbolcu Kenan Sipahi ile Çıragan Sarayı'nda dünyaevine girdi. Uzun süredir birlikte olan Kenan Sipahi-İlda Abazi çiftini, mutlu günlerinde ailesi ve arkadaşları yalnız bırakmadı.

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Tolgahan Sayışman'ın kayınvalidesi Albana Abazi güzelliğiyle sosyal medyayı salladı

Arnavut asıllı Türk model ve oyuncu Almeda Abazi, kardeşinin düğününden fotoğrafları “Sizi çok seviyorum canlarım, bir ömür boyu mutluluklar” notuyla paylaştı.

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Tolgahan Sayışman'ın kayınvalidesi Albana Abazi güzelliğiyle sosyal medyayı salladı

Çiftin nikah şahitliğini üstlenen oyuncu Tolgahan Sayışman'ın, kayınvalidesi Albana Abazi ile düğünde verdiği poz ise sosyal medyada gündem oldu.

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