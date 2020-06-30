Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi çirkin yorumu görünce dua etmeye başladı
Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, sosyal medyadan kendilerine gelen yorumla neye uğradıklarını şaşırdı, Abazi, o yorumun ardından dua etmeye başladı.
Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, Şubat 2017'de Los Angeles'ta dünyaevine girdi. Ünlü çift, Mayıs 2019'da da ilk oğulları Efehan'ı kucaklarına aldı. Mutlu birlikteliklerini ise sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmaktan geri durmadılar.
Son zamanlarda ise ikili, harcamalarıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz gün 1 milyon 700 bin TL'ye aldıkları son model bir cip almalarıyla olay oldular. Bu haber, sosyal medyada da kısa sürede yayılınca ise bir sosyal medya kullanıcısı, oldukça çirkin bir yorumda bulundu.
Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman için bir sosyal medya kullanıcısı, "Tez zamanda kaza geçirip ölmeniz dileğiyle..." yorumunu yaptı.
Almeda Abazi ise bu yoruma kayıtsız kalamayarak, "Allah yardımcın olsun yazık sana güzel kardeşim, senin için bu gece dua edeceğim" ifadelerini kullandı. Çirkin yorumu yapan kullanıcıya ise tepki yağdı...