Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi çirkin yorumu görünce dua etmeye başladı

Son zamanlarda ise ikili, harcamalarıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz gün 1 milyon 700 bin TL'ye aldıkları son model bir cip almalarıyla olay oldular. Bu haber, sosyal medyada da kısa sürede yayılınca ise bir sosyal medya kullanıcısı, oldukça çirkin bir yorumda bulundu.