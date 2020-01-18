Tolgahan Sayışman'ın dizisi Şampiyon'a bomba transfer Gizem Karaca dahil oldu
Başrolünde Tolgahan Sayışman’ın yer aldığı güçlü kadrosuyla adından söz ettiren Şampiyon'un oyuncu kadrosuna Gizem Karaca da dahil oldu.
Tolgahan Sayışman'ın 'Kafkas' lakaplı bir boksörü canlandırdığı TRT 1 dizisi Şampiyon'a bomba bir transfer oldu. Başarılı oyuncuların bir arada yer aldığı diziye Gizem Karaca dahil oldu. Karaca, Derviş Aladağlı’nın (İştar Gökseven) üvey kızı Elisa karakterine hayat vererek Şampiyon’un dünyasına giriyor.
Elisa, özgürlüğüne düşkün, kararlı, net, başarılı, alımlı, güzel, tuttuğunu koparan bir karakter. Kimsenin bilmediği büyük sırrı ise izleyicilerde merak uyandıracak.
17 Eylül 2017'de dünyaevine giren Gizem Karaca ailesine daha çok vakit ayırmak istediği için ekranlara ara vermişti.
Peki, Gizem Karaca kimdir?
7 Eylül 1992 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Münevver Karaca, babası Cüneyt Karaca'dır. Aslen anne tarafından Arnavut, baba tarafından Selanik göçmenidir. Küçükken ailesi Amerika'ya taşındığı için çocukluğu ABD ve Kanada'da geçti. İlkokulu ABD'de, ortaokulu Kanada'da bitiren Karaca lise yıllarında Türkiye'ye döndü.