Tolgahan Sayışman'ın dizisi Şampiyon'a bomba transfer Gizem Karaca dahil oldu

Tolgahan Sayışman'ın 'Kafkas' lakaplı bir boksörü canlandırdığı TRT 1 dizisi Şampiyon'a bomba bir transfer oldu. Başarılı oyuncuların bir arada yer aldığı diziye Gizem Karaca dahil oldu. Karaca, Derviş Aladağlı’nın (İştar Gökseven) üvey kızı Elisa karakterine hayat vererek Şampiyon’un dünyasına giriyor.