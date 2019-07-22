Tolgahan Sayışman'a Şampiyon dizisinde kimin eşlik edeceği belli oldu!
Tolgahan Sayışman'ın başrolünü oynayacağı Şampiyon dizisinde, Sayışman'ın başrolü kiminli paylaşacağı belli oldu. Yıldız Çağrı Atiksoy eşlik edecek.
Kısa bir zaman önce baba olan Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi'nin hamilelik süresince herhangi bir projede yer almamış ve televizyok ekranlarının özlenen yüzü olmuştu. Sayışan, TRT 1'de yayınlanacak olan Şampiyon dizisiyle ekranlara dönüyor.
Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, yeni dizisi Şampiyon'da “Kafkas” lakaplı eski şampiyon boksör Fırat Bölükbaşı’na hayat verecek. Gelecek vadeden genç bir boksörken yaşadığı talihsiz olayla hayatı yerle bir olan Kafkas, kariyerini bırakıp ringlere veda etmişken yıllar sonra oğlu Güneş için yeniden ringlere çıkacak ve bir raunt daha diyecek. Şampiyon dizisi yakında TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayacak.
Dizide eski şampiyon boksörü canlandıracak Tolgahan Sayışman, bu role Dünya Kickbox Şampiyonu Mücahit Kulak ile hazırlanırken dizinin merak edilenlerinden biri Sayışman'a başrolde kimin eşlik edeceği idi.
Tolgahan Sayışman' a başrolde eşlik edeceği partner için uzun süredir farklı isimler konuşuluyordu.