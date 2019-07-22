Tolgahan Sayışman'a Şampiyon dizisinde kimin eşlik edeceği belli oldu!

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, yeni dizisi Şampiyon'da “Kafkas” lakaplı eski şampiyon boksör Fırat Bölükbaşı’na hayat verecek. Gelecek vadeden genç bir boksörken yaşadığı talihsiz olayla hayatı yerle bir olan Kafkas, kariyerini bırakıp ringlere veda etmişken yıllar sonra oğlu Güneş için yeniden ringlere çıkacak ve bir raunt daha diyecek. Şampiyon dizisi yakında TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayacak.