Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çiftinin bebekleri ilk kez göründü
Oyuncu Tolgahan Sayışman, geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen Efehan bebeğinin ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Geçtiğimiz günlerde bebeklerini kucaklarına alan Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çifti, son günlerde bebekleriyle ilgilenmekten kafalarını kaldıramıyor. Uyumlu çiftten Tolgahan Sayışman, 5 Mayıs’ta dünyaya gelen oğulları Efehan’ın yüzünü gösterdi.
Takipçileri tarafından çok merak edilen bebeğini paylaşan Tolgahan Sayışman, bu fotoğrafıyla gündeme oturdu. Ayrıca fotoğrafın altına "Kelimelerin kifayetsiz kaldığı an" notunu düşen Sayışman, kısa süre içinde yüzbinlerce beğeni aldı.
Öte yandan Almeda Abazi, “Bebek kime benziyor?” sorusuna, “İlk gördüğümde Tolgahan’ı doğurdum sandım. Ona, ‘Aaa bu sensin’ dedim. Sanki kucağıma küçük Tolgahan’ı verdiler. Ziyarete gelenler de aynı şeyi söyledi. Hatta kan grupları da aynı” cevabını vermişti.
Sevgim ve saygım 2 kat arttı: Tolgahan Sayışman da eşinin ilk Anneler Günü'nü şu yazı ile kutlamıştı: Benim dünyalar güzeli aşkım; ilk anneler günün kutlu olsun. Bir doğuma şahitlik etmek,bu mucizeye tanık olmak;kelimelerle anlatılacak,tarifi yapılabilecek bir duygu değilmiş.Sadece eşim’e değil; inanın bütün annelere olan sevgim ve saygım 2 kat arttı!