Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çiftinin bebekleri ilk kez göründü

Sevgim ve saygım 2 kat arttı: Tolgahan Sayışman da eşinin ilk Anneler Günü'nü şu yazı ile kutlamıştı: Benim dünyalar güzeli aşkım; ilk anneler günün kutlu olsun. Bir doğuma şahitlik etmek,bu mucizeye tanık olmak;kelimelerle anlatılacak,tarifi yapılabilecek bir duygu değilmiş.Sadece eşim’e değil; inanın bütün annelere olan sevgim ve saygım 2 kat arttı!