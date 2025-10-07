Tolgahan Sayışman, iş dünyasına adım attı! Yeni işi herkesi şaşırttı

Yıllardır magazin dünyasının en gözde çiftlerinden olan Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman, hem özel hayatları hem de uyumlu evlilikleriyle dikkat çekiyor. Çiftin evliliğinden iki Efehan ve Alina isminde iki çocukları bulunuyor. Sosyal medyada aktif olan ikili, aile yaşamından kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Bu paylaşımlar, takipçileri tarafından "örnek aile tablosu" olarak yorumlanıyor.