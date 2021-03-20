Tolgahan Sayışman hastaneye kaldırıldı mutasyonlu virüse yakalandı
Tolgahan Sayışman, hastaneye kaldırıldı. Mutaasyonlu virüse yakalanan Sayışman, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman koronavirüse yakalandı. Sayışman apar topar hastaneye kaldırıldı. Hastalığına ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Tolgahan Sayışman, herkesi daha dikkatli olma konusunda da uyardı.
Sayışman, sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye kısmından yaptığı açıklamada şunları yazdı:
"Az önce Kovid-19 olduğumu öğrendim. Bir süredir evde tedavi görüyordum. Yapılan testler negatifti. Ancak bugün son olarak yaptırdığım test pozitif çıktı.''
''Yeni mutasyonlu virüs testlerde ilk etapta pozitif gözükmeyebiliyormuş. Tedavime hastanede devam etme kararı aldık.''
''Herkesi çok daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Herkese sağlık günler temenni ediyorum."