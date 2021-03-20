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Tolgahan Sayışman hastaneye kaldırıldı mutasyonlu virüse yakalandı

Tolgahan Sayışman hastaneye kaldırıldı mutasyonlu virüse yakalandı

Tolgahan Sayışman, hastaneye kaldırıldı. Mutaasyonlu virüse yakalanan Sayışman, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Tolgahan Sayışman hastaneye kaldırıldı mutasyonlu virüse yakalandı

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman koronavirüse yakalandı. Sayışman apar topar hastaneye kaldırıldı. Hastalığına ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Tolgahan Sayışman, herkesi daha dikkatli olma konusunda da uyardı.

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Tolgahan Sayışman hastaneye kaldırıldı mutasyonlu virüse yakalandı

Sayışman, sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye kısmından yaptığı açıklamada şunları yazdı:

"Az önce Kovid-19 olduğumu öğrendim. Bir süredir evde tedavi görüyordum. Yapılan testler negatifti. Ancak bugün son olarak yaptırdığım test pozitif çıktı.''

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Tolgahan Sayışman hastaneye kaldırıldı mutasyonlu virüse yakalandı

''Yeni mutasyonlu virüs testlerde ilk etapta pozitif gözükmeyebiliyormuş. Tedavime hastanede devam etme kararı aldık.''

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Tolgahan Sayışman hastaneye kaldırıldı mutasyonlu virüse yakalandı

''Herkesi çok daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Herkese sağlık günler temenni ediyorum."

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