Tolgahan Sayışman hastaneye kaldırıldı mutasyonlu virüse yakalandı

Sayışman, sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye kısmından yaptığı açıklamada şunları yazdı:

"Az önce Kovid-19 olduğumu öğrendim. Bir süredir evde tedavi görüyordum. Yapılan testler negatifti. Ancak bugün son olarak yaptırdığım test pozitif çıktı.''