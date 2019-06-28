Tolgahan Sayışman ekranlara geri dönüyor! Dünya Kickboks şampiyonuyla çalışıyor
Uzun zamandır ekranlarda yer almayan Tolgahan Sayışman, TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Şampiyon dizisiyle beraber ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Kısa süre önce baba olan Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi'nin hamileliği boyunca hiçbir projede yer almamıştı. Ekranların özlenen yüzü Tolgahan Sayışman, TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Şampiyon dizisiyle ekranlara geri dönüyor.
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Yapımını BSK Yapım’ın, yapımcılığını Başak Bingüller ve Çağrı Bingüller’in üstlendiği dizinin senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün kaleme alırken yönetmen koltuğunda Ketche (Hakan Kırvavaç) oturuyor.
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Şampiyon dizisi; Kafkas lakaplı eski şampiyon boksör Fırat Bölükbaşı'nın (Tolgahan Sayışman), oğlu Güneş (Emir Özyakışır) için ringlere dönme mücadelesini konu alıyor.
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Dizide eski şampiyon boksörü canlandıracak Tolgahan Sayışman, bu role Dünya Kickbox Şampiyonu Mücahit Kulak ile hazırlanıyor.
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