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Tolgahan Sayışman ekranlara geri dönüyor! Dünya Kickboks şampiyonuyla çalışıyor

Tolgahan Sayışman ekranlara geri dönüyor! Dünya Kickboks şampiyonuyla çalışıyor

Uzun zamandır ekranlarda yer almayan Tolgahan Sayışman, TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Şampiyon dizisiyle beraber ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Tolgahan Sayışman ekranlara geri dönüyor! Dünya Kickboks şampiyonuyla çalışıyor - Sayfa 1

Kısa süre önce baba olan Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi'nin hamileliği boyunca hiçbir projede yer almamıştı. Ekranların özlenen yüzü Tolgahan Sayışman, TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Şampiyon dizisiyle ekranlara geri dönüyor.

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Tolgahan Sayışman ekranlara geri dönüyor! Dünya Kickboks şampiyonuyla çalışıyor - Sayfa 2

Yapımını BSK Yapım’ın, yapımcılığını Başak Bingüller ve Çağrı Bingüller’in üstlendiği dizinin senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün kaleme alırken yönetmen koltuğunda Ketche (Hakan Kırvavaç) oturuyor.

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Tolgahan Sayışman ekranlara geri dönüyor! Dünya Kickboks şampiyonuyla çalışıyor - Sayfa 3

Şampiyon dizisi; Kafkas lakaplı eski şampiyon boksör Fırat Bölükbaşı'nın (Tolgahan Sayışman), oğlu Güneş (Emir Özyakışır) için ringlere dönme mücadelesini konu alıyor. 

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Tolgahan Sayışman ekranlara geri dönüyor! Dünya Kickboks şampiyonuyla çalışıyor - Sayfa 4

Dizide eski şampiyon boksörü canlandıracak Tolgahan Sayışman, bu role Dünya Kickbox Şampiyonu Mücahit Kulak ile hazırlanıyor.

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