Tolgahan Sayışman 'dünyanın en güzel banyosu' deyip fotoğrafı paylaştı! Binlerce beğeni aldı
Uzun zamandır ekranlarda yer almayan Tolgahan Sayışman, "dünyanın en güzel banyosu" notunu yazarak paylaştığı fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Bir süredir ekranlarda yer almayan yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman, TRT 1'de yayınlanacak Şampiyon dizisiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.
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Yakışıklı oyuncu dizide eski şampiyon boksör Fırat Bölükbaşı'nı canlandıracak. Sayışman bu role Dünya Kickbox Şampiyonu Mücahit Kulak ile hazırlanıyor.
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Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi 2017 yılında Los Angeles’ta muhteşem bir düğünle hayatlarını birleştirmişlerdi.
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Kısa süre önce baba olan Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi'nin hamileliği boyunca hiçbir projede yer almamıştı.
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