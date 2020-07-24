Tolgahan Sayışman Almeda Abazi servet kazanacak! Reklam teklifi dudak uçuklattı
Tolgahan Sayışman ile eşi Almeda Abazi, bir reklam filmi teklifi aldı. Çift, teklifi kabul ederse bir servet kazanacak.
Mutlu birliktelikleriyle dikkat çeken Tolgahan Sayışman ile eşi Almeda Abazi, bir ev aletleri markasından reklam teklifi aldı. Eğer ünlü çift, bu anlaşmayı kabul ederse karşılığında tam 3 milyon TL kazanacak.
113
Hatta eğer oğulları Efehan da görüntülerde yer alırsa, bu rakam büyüyecek. Almeda Abazi, bir yaşındaki Efehan'ın reklamda görünmesine pek sıcak bakmıyor.
213
Öte yandan saha önceki yıllarda eşi Almeda Abazi’yla baş başa tekne keyfi yapan oyuncu, bu defa corona virüs nedeniyle ailesini de planlarına dahil etti.
313
Sayışman, kendisi ve eşinin anne-babasıyla yapacağı tekne tatili için de kesenin ağzını açtı.
413