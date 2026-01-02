Tolga Sarıtaş'tan olay paylaşım! Veda mı ediyor?
Başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş, modacı eşi Zeynep Mayruk ile birlikte 2025 yılına veda ederken sosyal medya hesaplarından paylaştıkları samimi aile karesiyle gündeme geldi. Ünlü çiftin mutluluk dolu pozu kısa sürede büyük ilgi gördü.
Uzun süredir devam eden ilişkilerini 28 Haziran 2024’te Çeşme’de gerçekleşen görkemli bir düğünle evlilikle taçlandıran Sarıtaş ve Mayruk, yaz sezonunun en çok konuşulan çiftleri arasında yer almıştı.
Aileleri ve yakın dostlarının katıldığı düğün, magazin dünyasında uzun süre konuşulmuştu.
Evliliklerinin ardından kısa bir süre sonra bebek müjdesi veren çift, bu kez de yeni yıla dair paylaşımlarıyla dikkat çekti. Daha önce bir davet çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, bebeklerinin erkek olacağını açıklayarak sevinçlerini paylaşmıştı.
Mutlu evlilikleri ve büyüyen aile heyecanlarıyla gündemden düşmeyen ünlü çift, “Teşekkür ederim 2025” notuyla paylaştıkları yıl sonu karesiyle yeni yıla umut ve mutluluk dolu bir başlangıç yaptı.