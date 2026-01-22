Tolga Sarıtaş'tan ailesi ile yürüyüş yaptı! Beğeni yağdı...
Ekranların sevilen ismi Tolga Sarıtaş, geçtiğimiz günlerde eşi Zeynep Mayruk ile birlikte ilk bebekleri Ali’yi kucaklarına almanın heyecanını yaşadı. Baba olmanın mutluluğuyla parlayan Sarıtaş, sosyal medya hesabından paylaştığı aile pozlarıyla takipçilerinin gönlünü kazandı.
"Güneşin Kızları", "Arıza", "Baba", "Muhteşem Yüzyıl", "Söz" ve "Teşkilat" gibi projelerdeki başarılı performansıyla tanınan Tolga Sarıtaş, son zamanlarda özel hayatıyla da sıkça gündemde.
Geçtiğimiz yıl Zeynep Mayruk ile nikah masasına oturan çift, hemen ardından bebek müjdesiyle sevenlerini sevindirmişti.
Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, 28 Haziran 2024'te Çeşme’de gerçekleştirdikleri görkemli düğünle hayatlarını birleştirdi.
Düğünleri, yaz aylarının en çok konuşulan etkinliklerinden biri olmuştu. Çift, evliliklerinin ardından kısa bir süre sonra bebek haberini duyurdu ve bebeklerinin erkek olacağı müjdesini verdi.