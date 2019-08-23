Tolga Sarıtaş'ın yeni kanalı bomba Star TV'de final yapan Söz'ün başrolüydü

Son olarak dizisinin final yapmasının ardından tatile çıkan Tolga Sarıtaş'ın sevenlerine müjdeli bir haber geldi. Daha önce Muhteşem Yüzyıl, Güneşin Kızları ve Benim Adım Gültepe dizilerinde rol alan Sarıtaş'ın yeni projesi belli oldu.