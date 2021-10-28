Tolga Karel'in yeni yatırımı... Amerika'da paraya para demiyor!
5 yıldır yaşamını ABD'de sürdüren Tolga Karel, kurduğu lojistik şirketinin ardından yeni yatırımını Florida'dan arsa alarak yaptı. Ünlü oyuncu, yeni evini de buraya inşa edecek. İşte Tolga Karel'in yeni yatırımının detayları...
'Yaprak Dökümü' dizisinde canlandırdığı 'Oğuz Ayhan' karakteriyle hafızalara kazınan Tolga Karel, 2016 yılında sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakıp, ABD'ye taşınmıştı. Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince eşinin ailesinin Illinois eyaletindeki evine taşınan Karel, 2018'de aylık 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı.
Ardından Amerika'dan evini alan ve lojistik şirketi kuran Tolga Karel, yeni yatırımını açıkladı. 43 yaşındaki Karel, sosyal medya hesabından eşi Sarah Margaret Scott ve çocuklarıyla birlikte yaşayacağı mülkü için arsa aldığını duyurdu.
İşlerini her geçen gün biraz daha büyüten Tolga Karel, sözleşme imzaladıkları anları da takipçileriyle paylaştı.
"Rüya evimizi inşa etmek için güzel bir gün"
Arsanın fotoğraflarını da yayınlayan Karel, gönderisine, "Rüya evimizi inşa etmek için güzel bir gün." notunu düştü.