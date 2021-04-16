Şirket kuracağını açıkladı

Karel, geçtiğimiz ay şirket kurduğunu "Çok yakında şahane bir atılıma girmiş olacağım 80 dolarla başladığım bu serüvenin iki yıl içinde hangi boyuta geldiğini açıklayacağım" sözleriyle açıklamıştı.