Tolga Karel'den nostaljik paylaşım! Gençlik fotoğrafını görenler tanıyamadı
Oyunculuğu bırakıp Amerika'ya yerleşen Tolga Karel'den nostaljik bir paylaşım geldi. 17 yaşındaki halini paylaşan Tolga Karel, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Yaprak Dökümü dizisiyle şöhreti yakalayan Tolga Karel, sürpriz bir kararla Amerika'ya yerleşip tır şöforlüğü yapmaya başlamıştı. Karel, son paylaşımıyla takipçilerini geçmişe götürdü.
42 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından yayınladığı kareye, "17 yaşımdayken... Hayat ve zaman çok hızlı geçiyor" notunu düştü. Karel'e takipçilerinden yüzlerce beğeni geldi.
Şirket kuracağını açıkladı
Karel, geçtiğimiz ay şirket kurduğunu "Çok yakında şahane bir atılıma girmiş olacağım 80 dolarla başladığım bu serüvenin iki yıl içinde hangi boyuta geldiğini açıklayacağım" sözleriyle açıklamıştı.
Çok sayıda tır alan eski oyuncu heyecanını sevenleriyle paylaştı.