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Tolga Karel'den nostaljik paylaşım! Gençlik fotoğrafını görenler tanıyamadı

Tolga Karel'den nostaljik paylaşım! Gençlik fotoğrafını görenler tanıyamadı

Oyunculuğu bırakıp Amerika'ya yerleşen Tolga Karel'den nostaljik bir paylaşım geldi. 17 yaşındaki halini paylaşan Tolga Karel, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Tolga Karel'den nostaljik paylaşım! Gençlik fotoğrafını görenler tanıyamadı

Yaprak Dökümü dizisiyle şöhreti yakalayan Tolga Karel, sürpriz bir kararla Amerika'ya yerleşip tır şöforlüğü yapmaya başlamıştı. Karel, son paylaşımıyla takipçilerini geçmişe götürdü.

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Tolga Karel'den nostaljik paylaşım! Gençlik fotoğrafını görenler tanıyamadı

42 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından yayınladığı kareye, "17 yaşımdayken... Hayat ve zaman çok hızlı geçiyor" notunu düştü. Karel'e takipçilerinden yüzlerce beğeni geldi.

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Tolga Karel'den nostaljik paylaşım! Gençlik fotoğrafını görenler tanıyamadı

Şirket kuracağını açıkladı

Karel, geçtiğimiz ay şirket kurduğunu "Çok yakında şahane bir atılıma girmiş olacağım 80 dolarla başladığım bu serüvenin iki yıl içinde hangi boyuta geldiğini açıklayacağım" sözleriyle açıklamıştı.

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Tolga Karel'den nostaljik paylaşım! Gençlik fotoğrafını görenler tanıyamadı

Çok sayıda tır alan eski oyuncu heyecanını sevenleriyle paylaştı.

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