Tolga Karel soru soran takipçisine hakaret etti bir de utanmadan bakın ne yaptı
Oyunculuğu bırakarak Amerika'da tır şoförlüğü yapan Tolga Karel, takipçisine hakaret etti yetmezmiş gibi bir de yaptığı bakın ne yaptı.
Seneler önce Yaprak Dökümü dizisindeki başarısıyla adından söz ettiren ardından da oyunculuğu bırakıp Amerika'da tır şoförlüğü yapmaya başlamasıyla herkesi şoke eden Tolga Karel, kendisine mesaj atan bir takipçisine verdiği cevapla gündeme geldi.
Yurt dışındaki hayatını ve şoförlükte yaşadığı olayları sosyal medya hesabından paylaşan Tolga Karel, dün yaptığı paylaşımda kadın takipçisinden gelen mesajları ifşa etti.
Karel'in bir takipçisi özel mesaj atarak, "Tolga Bey, Leyla ile Necla'yı birbirine düşürdün. O aile mahvetti. Ama yine de seni seviyorum. Senin gibi birini kimse damat olarak istemez o aileyi mahvettin. Neden oyunculuktan vazgeçtin gittin yabancı ülkeye yerleştin? Senin yerinde olmak için nelerimi vermezdim" dedi.
Gelen mesajı Instagram hesabından hikaye kısmından yayınlayan Tolga Karel ise takipçisine "Senin gibi sığ ve sığır düşünceli insanlardan uzaklaşmak için olabilir mi acaba?" yanıtını verdi.