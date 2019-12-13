Tolga Karel soru soran takipçisine hakaret etti bir de utanmadan bakın ne yaptı

Karel'in bir takipçisi özel mesaj atarak, "Tolga Bey, Leyla ile Necla'yı birbirine düşürdün. O aile mahvetti. Ama yine de seni seviyorum. Senin gibi birini kimse damat olarak istemez o aileyi mahvettin. Neden oyunculuktan vazgeçtin gittin yabancı ülkeye yerleştin? Senin yerinde olmak için nelerimi vermezdim" dedi.