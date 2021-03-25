Tolga Karel parayı kırdı 80 dolarla başladı şimdi ABD'de şirket kurdu
AMERİKA'da TIR şoförlüğüyle yeni bir hayata başlayan Tolga Karel, bu kez köşeyi döndü. Oyuncu, lojistik şirketi kurdu.
Seneler önce yayımlanan Yaprak Dökümü dizisiyle tanınan Tolga Karel, dizinin ardından oyunculuğu bırakıp Amerika'ya yerleşti. Sarah Scott ile evlenen ve TIR şoförlüğü yaparak geçimini sağlayan Karel'in hayali gerçek oldu.
Sarah Scott ile evlenen ve TIR şoförlüğü yaparak geçimini sağlayan Karel'in hayali gerçek oldu. "Yakında şahane bir atılıma girmiş olacağım. 80 dolarla başladığım bu serüvenin iki yıl içinde hangi boyuta geldiğini açıklayacağım" diyen Tolga Karel, Amerika'da lojistik şirketi kurdu.
Çok sayıda TIR alan eski oyuncu, heyecanını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı:
"Şirketlerimin bu sene Allah nasip ederse büyüme, büyüdükçe manevi olarak küçülme yılı 2021... Şirketlerimin biri nakliyat, diğeri de lojistik olarak çalışacak.''
''Nasipse hedefim 2026'da 100 TIR'lık şirketimin CEO'luğunu yapmak. Ben bu yola çıkarken bir sözüm vardı, bilenler bilir. 'Çıraklığını yapmadığın işin ustası olamazsın..' Şimdi ustalık döneminin başındayım. Rabbim yar ve yardımcım olsun.''