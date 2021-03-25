Tolga Karel parayı kırdı 80 dolarla başladı şimdi ABD'de şirket kurdu

Sarah Scott ile evlenen ve TIR şoförlüğü yaparak geçimini sağlayan Karel'in hayali gerçek oldu. "Yakında şahane bir atılıma girmiş olacağım. 80 dolarla başladığım bu serüvenin iki yıl içinde hangi boyuta geldiğini açıklayacağım" diyen Tolga Karel, Amerika'da lojistik şirketi kurdu.