Tolga Karel iflas etti: "Sadece 83 dolar ile yeniden hayata başlamak zorunda kaldım" dedi.
Ekranların fenomen dizisi "Yaprak Dökümü"nde canlandırdığı "Oğuz" karakteriyle Türk dizilerinin kötü adam rollerinin başında gelen ve Türkiye'deki oyunculuk kariyerini geride bırakarak beş yıl önce ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu Tolga Karel, TIR şoförlüğü yaparak işlerini büyütmeyi hedefliyordu. Beş yıl içinde yaşadığı zorlukları anlatan Karel, daha önce iflas ettiğini açıkladı.
"Yaprak Dökümü" dizisinde hayat verdiği "Oğuz" karakteriyle şöhreti yakalayan ve 2017 yılında Amerika'ya taşınıp TIR şoförlüğü yapmaya başlayan ünlü isim Tolga Karel, başına gelenleri nasıl anlattı?
Karel, daha önce iflas ettiğini söyledi.
2017 yılında Sarah Scott ile evlendikten sonra her şeyi ardında bırakarak Amerika'ya gitmişti. Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince eşinin ailesinin Illinois eyaletindeki evine taşınan Karel, 2018'de aylık 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapmaya başladı.
Her geçen gün işlerini biraz daha büyüten ve 2026 yılında 100 araçlık filo kurmak istediğini söyleyen Karel, hayaline emin adımlarla ilerlemeye başladı.
Tolga Karel, sözleşme imzaladıkları anların fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı:
"Yeni evimiz... Tüm güzel dilekleriniz için sonsuz teşekkürler hayırlı olsun inşallah! Güzel anılar biriktireceğiz evlatlarımla... Bunca emek, alın teri boşuna değilmiş! Rabbim şükürler olsun verdiğin her nefes için.."