Tolga Karel iflas etti: "Sadece 83 dolar ile yeniden hayata başlamak zorunda kaldım" dedi.

Tolga Karel, sözleşme imzaladıkları anların fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı:

"Yeni evimiz... Tüm güzel dilekleriniz için sonsuz teşekkürler hayırlı olsun inşallah! Güzel anılar biriktireceğiz evlatlarımla... Bunca emek, alın teri boşuna değilmiş! Rabbim şükürler olsun verdiğin her nefes için.."