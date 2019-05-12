Tolga Karel Ekrem İmamoğlu'na destek veren ünlülere ateş püskürdü

Paraları istiflerken herkesin yüzü gülüyordu: "Bir de bir liste gördüm şarkıcı arkadaşlar var yahu siz yaz boyu AK Parti belediyesinden konser alırken, paraları istiflerken herkesin yüzü gülüyordu da ne oldu bir anda? Her şey zaten çok güzel değil miydi?"